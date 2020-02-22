Началось расследование конфликта ГИБДД с участием пензенского чиновника

По данным СМИ, появилось видео, на котором сотрудник ГИБДД задержал женщину-водителя с признаками алкогольного опьянения. Ей предложили пройти освидетельствование на алкотестере, после чего человек, похожий на Валерия Беспалова, начал скандалить и требовать инспектора представиться.

На это полицейский предупредил, что может задержать его.

«Назначено служебное расследование, по итогам которого будет принято решение», — рассказала Черемушкина.

Ранее в Пензенской области задержали трех молодых людей по подозрению в кражах из автомобилей. Часть похищенных вещей найдены у них дома. Обвиняемым грозит до пяти лет тюрьмы.