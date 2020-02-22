22 февраля 2020, 13:34
Началось расследование конфликта ГИБДД с участием пензенского чиновника
Началось расследование конфликта ГИБДД с мужчиной, похожим на зампреда правительства Пензы Валерия Беспалова. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Дину Черемушкину.
По данным СМИ, появилось видео, на котором сотрудник ГИБДД задержал женщину-водителя с признаками алкогольного опьянения. Ей предложили пройти освидетельствование на алкотестере, после чего человек, похожий на Валерия Беспалова, начал скандалить и требовать инспектора представиться.
На это полицейский предупредил, что может задержать его.
«Назначено служебное расследование, по итогам которого будет принято решение», — рассказала Черемушкина.
Ранее в Пензенской области задержали трех молодых людей по подозрению в кражах из автомобилей. Часть похищенных вещей найдены у них дома. Обвиняемым грозит до пяти лет тюрьмы.