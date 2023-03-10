Происшествия 10 марта 2023, 18:11 Начальницу миграционной службы будут судить в Анапе

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В Анапе состоится суд над начальницей миграционной службы, которую обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Краснодарскому краю.

Женщину два года назад задержали сотрудники ФСБ. Считается, что она договорилась с одним из учредителей местной коммерческой организации. Начальница миграционной службы пообещала бизнесмену помогать в постановке на учет его рабочих. Кроме того, их обслуживали в госучерении в приоритетном порядке.

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«За это от организации в отдел поступили товары и услуги — на сумму порядка 850 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю.

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В случае, если суд признает женщину виновной, ей может грозить до четырех лет тюрьмы.

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