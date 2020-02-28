Начальница поезда приняла роды у пассажирки

По информации радио «Комсомольская правда», в середине января этого года беременная женщина отправилась в специализированную клинику Петербурга, так как ее ребенку диагностировали сердечно-сосудистую патологию. Однако роды начались, когда поезд шел по Тверской области.

Помощь роженице оказала начальница поезда Наталья Бердник. Она приняла роды прямо в купе проводников.

«Работаю на магистрали уже 15 лет, много чего повидала, но в такой необычной ситуации оказалась впервые. Испытала настоящий стресс и до сих пор не понимаю, как мне удалось справиться с волнением и правильно оказать помощь», — пояснила Бердник.

Сотрудники скорой помощи забрали мать и новорожденного на станции Удомля. Позже их доставили в петербургскую клинику.

Патология родившегося Вани не подтвердилась, поэтому они с мамой вернулись домой. Начальница поезда все еще общается с ними.

Наталье Бердник вручили благодарственные письмо начальника Куйбышевского филиала АО «ФПК» и ценный подарок.