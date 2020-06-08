Начальнику цеха норильской ТЭЦ-3 предъявили обвинение

Следователи продолжают работать по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Сегодня они предъявили обвинение начальнику котлотурбинного цеха предприятия Вячеславу Старостину по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Вячеслав Старостин с 3 июня находится под арестом по решению суда. Изначально его обвинили в халатности, так как он вовремя не сообщил об утечке 20 тысяч тонн топлива.

В Норильске работает специально созданная группа из 17 следователей. Вместе с криминалистами они посмотрели на место разлива с высоты, сняв его с квадрокоптера. Для исследования взяли образцы разрушенного основания хранилища, а также почвы и воды.

Силовики провели обыски в компании «НТЭК», которой принадлежит ТЭЦ-3, а также в организациях, которые занимались обслуживанием и ремонтом станции. Следователи допросили более 150 свидетелей, в том числе работников ТЭЦ, очевидцев разлива, сотрудников администрации Норильска, надзорных служб и контролирующих органов.

Разлив топлива с ТЭЦ-3 в Норильске произошел 29 мая. В качестве предварительной версии рассматривается проседание опоры у емкости для хранения дизельного топлива. В итоге на землю и в реку Амбарная вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива.

Следователи завели сразу четыре уголовных дела по статьям «Халатность», «Порча земли», «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «Загрязнение вод».

Президент России Владимир Путин объявил о введении в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Он подчеркнул, что катастрофы можно было избежать, если бы резервуар для хранения топлива вовремя заменили.

На месте продолжаются работы по ликвидации последствий. На сегодняшний день собрали 16 994 кубометров грунт и около трех тысяч кубометров водно-топливной смеси. Все собранные материалы отправили в емкости для нефтепродуктов, которые доставили туда на вертолетах. Образовавшееся на реке топливное пятно постоянно перемещается, поэтому специалистам приходится следовать за ним, чтобы собирать загрязненную воду.