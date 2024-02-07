Происшествия 07 февраля 2024, 12:42 Начальника Центра противодействия экстремизму московского метро заподозрили во взяточничестве Baza: главу ЦПЭ на метро Москвы заподозрили в торговле данными из баз полиции РИА «Новости»

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Руководителя Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) на московском метро задержали по обвинению в коррупции. Его заподозрили в торговле конфиденциальными данными из полицейских баз. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, подполковника задержали утром 5 февраля в его квартире. Его уличили как минимум в одном эпизоде взяточничества: с 2019 по 2022 годы мужчина через третье лицо получил 41 тысячу рублей в обмен на информацию из баз данных МВД.

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Против подполковника возбудили уголовное дело по статье о получении взятки. Если его вину докажут, мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее суд в Москве оштрафовал бывшего сотрудника МЧС по делу о крупной взятке. Бывшего замначальника столичного управления ГУ МЧС Виктора Самарина обязали выплатить 4,5 миллиона рублей.