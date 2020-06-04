Начальника цеха норильской ТЭЦ-3 задержали после аварии

В Норильске после аварии на ТЭЦ-3 задержали начальника цеха Вячеслава Старостина. Давать показания он отказался. Причины разлива топлива и причиненный экологический ущерб установят эксперты.

После случившегося возбудили три уголовных дела о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды и загрязнении вод. Все они объединены в одно производство, а расследованием займутся в центральном аппарате СК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В рамках уголовного дела задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО „НТЭК“ Вячеслав Старостин, который от дачи показаний отказался», — подчеркнули в СК.

Специалисты уже осмотрели место происшествия, взяли образцы грунта и изучают документы, которые регламентируют порядок эксплуатации хранилища аварийного дизельного топлива. Сумму ущерба и причины произошедшего установят после строительно-технической, экологической и ряда других судебных экспертиз.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Разлилось более 21 тысячи тонн дизельного топлива, солярка просочилась в почву и попала в реки. По мнению экологов, ущерб для водоемов может превысить шесть миллиардов рублей. В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.