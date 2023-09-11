Происшествия 11 сентября 2023, 17:33 Начальника производства будут судить в Пензенской области из-за травмирования сотрудника

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Работник кондитерской фабрики в Пензенской области серьезно травмировался на производстве, теперь его начальника будут судить за нарушения требований охраны труда. Об этом «Пенза-пресс» сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В ходе расследования правоохранители пришли к выводу, что вина за травмированного сотрудника лежит на его руководители, в отношении него возбудили уголовное дело. Установили, что он не проинструктировал своих работников о технике безопасности.

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