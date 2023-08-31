31 августа 2023, 13:15
Начальника отдела полиции задержали в Москве по делу о мошенничестве — Shot
Shot: главу ОМВД Басманного района Москвы задержали по делу о мошенничестве
В Москве задержали начальника отдела полиции района Басманный Сергея Андреева. Его заподозрили в мошенничестве, передал Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, подполковника задержали до выяснения обстоятельств. Его допрашивают по делу о мошенничестве.
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Ранее обвиняемому в хищении 61 миллиона рублей вынесли приговор в Москве. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его задержали в зале суда. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.
Мошенничество
Москва 2023
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