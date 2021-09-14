Начальника отдела нижегородского главка МВД нашли мертвым

Тело начальника отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом нижегородского главка МВД Сергея Якушева обнаружили в его квартире. Об этом сообщила ГТРК «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

РИА «Новости» со ссылкой на источник уточнило, что предварительно рассматривается версия самоубийство полковника. «В настоящее время в ГУ МВД России по Нижегородской области по факту обнаружения родственниками тела сотрудника ГУ проводится проверка. Руководство и личный состав выражает соболезнования родным и близким ушедшего», — сообщили «360» в пресс-службе главка нижегородского МВД. Имени погибшего, звания и должности собеседник не назвал.