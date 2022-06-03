Начальника московского МЧС госпитализировали с инфарктом после пожара в Москве

Начальник ГУ МЧС РФ по Москве Сергей Желтов попал в больницу после ликвидации пожара в бизнес-центре в Москве. Такое заявление сделал замминистра МЧС РФ Илья Денисов.

По данным Денисова, медики диагностировали у Желтова обширный инфаркт. Сейчас он в больнице, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Ранее «360» писал, что один из начальников МЧС пострадал при пожаре в бизнес-центре в Москве.

Крупный пожар произошел в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на улице Горбунова в Москве днем 3 июня. Огонь распространился на площадь более 1000 квадратных метров. Возгоранию присвоили пятый ранг сложности.