Начальник цеха обгорел при пожаре на заводе в Екатеринбурге
26-летний начальник цеха получил ожоги при пожаре на складе красок в Екатеринбурге. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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«Он получил ожоги лица, также у травмирована нога», — рассказал источник издания. Карета скорой помощи увезла пострадавшего Дмитрия Ш. в больницу.
Информацию о том, что при пожаре пострадал работник предприятия, подтвердили в МЧС по Свердловской области. Представитель ведомства заявил об одном пострадавшем.
Информация о возгорании поступила в 11:58 по местному времени. Пожар произошел в складской постройке с красками, в здании рухнула крыша. Пожару присвоили повышенный номер — сейчас это уже ранг 3. Пожарные экипированы костюмами химической защиты. Сообщается о разливе краски на площади 800 квадратных метров.