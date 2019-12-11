Начальник цеха обгорел при пожаре на заводе в Екатеринбурге

Завод краски вспыхнул в Екатеринбурге. Полыхающее здание сняли на видео Подробнее

«Он получил ожоги лица, также у травмирована нога», — рассказал источник издания. Карета скорой помощи увезла пострадавшего Дмитрия Ш. в больницу.

Информацию о том, что при пожаре пострадал работник предприятия, подтвердили в МЧС по Свердловской области. Представитель ведомства заявил об одном пострадавшем.

Информация о возгорании поступила в 11:58 по местному времени. Пожар произошел в складской постройке с красками, в здании рухнула крыша. Пожару присвоили повышенный номер — сейчас это уже ранг 3. Пожарные экипированы костюмами химической защиты. Сообщается о разливе краски на площади 800 квадратных метров.