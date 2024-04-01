Происшествия 01 апреля 2024, 12:31 Начальник ростовского МЧС угнал пожарную машину в назидание подчиненным «112»: начальник ГУ МЧС по Ростовской области Филиппов угнал пожарную машину Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Начальник Главного управления МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов угнал оставленную спасателями пожарную машину в Новошахтинске. Так он решил проучить своих подчиненных, сообщил Telegram-канал «112».

Неожиданную ревизию в пожарной части Новошахтинска провели 29 марта. Сергей Филиппов во время рабочей поездки увидел, что открытую пожарную машину с ключом в замке зажигания оставили без присмотра. Начальник решил наглядно продемонстрировать подчиненным последствия такой халатности.

Реклама

«Никто ничего не охраняет. Сели в машину и уехали. Не знаю, как дальше быть, что делать с такой охраной, такими людьми», — заявил он.

По информации издания, после этого случая во всех пожарных подразделениях Ростовской области устроили проверку. Сотрудникам пригрозили дисциплинарным наказанием вплоть до увольнения.

В Новороссийске вооруженный полицейский угнал автомобиль и попал на нем в аварию. Правоохранители возбудили уголовное дело.