Начальник проводившей дезинфекцию «Магнита» фирмы записал видео в защиту своего сотрудника

Начальник Областного центра дезинфекции Дмитрий Кутьев записал видео, в котором рассказал, что действия его работника не могли привести к смертельному отравлению. Сотрудник действовал согласно инструкциям.

«Чтобы отравиться, нужно съесть восемь тонн отравленных арбузов. Это не от этого абсолютно», — рассказал Кутьев «360».

В видео, которое Дмитрий Кутьев выложил на своей странице в Instagram, он рассказал, что он основал компанию в 2011 году. И все эти годы он стремился дать самый лучший сервис людям, дать максимальную защиту от насекомых и грызунов.

Он также отметил, что все его работники всегда действуют согласно нормам СанПина. Но сейчас он вынужден оправдываться за свою работу.

«Мы никого не травили! Средством под названием „Цигатрин“ мы пользуемся более пяти лет», — сказал он.

Он отметил, что его компания обрабатывает ежедневно около 340 объектов на территории Москвы и Московской области: это и банки, и детские сады, и школы, и социальные учреждения, и квартиры.

Он обратился к своим подписчикам с вопросом, если бы это средство было смертельно опасным, существовали бы они на протяжении 10 лет.

Дмитрий Кутьев рассказал, что правоохранительные органы затормозили работу его компании. Они изъяли всю химию и все оборудование, даже то, которое не использовалось для дезинфекции в магазине «Магнит», где был куплен арбуз, после которого умерли два человека.

Он также заявил, что не понимает, почему задержали его сотрудника. Он считает, что он невиновен.