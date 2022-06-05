Начальник отдела полиции Астрахани погиб в ДТП

Начальник отдела полиции № 1 УМВД России по городу Астрахани погиб в результате ДТП с участием трех легковых автомобилей. Еще пять человек в результате столкновения госпитализировали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Авария произошла в Володарском районе на автодороге Астрахань — Марфино. По предварительным данным, 83-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ-3110, не предоставил преимущество в движении автомобилю Opel Astra, который двигался по главной дороге. Им управляла 22-летняя девушка.

Чтобы избежать столкновения, она съехала на полосу встречного движения, где столкнулась со служебным автомобилем LADA Vesta. За рулем находился начальник отдела полиции № 1 УМВД России по городу Астрахани.

В результате водитель LADA Vesta скончался на месте. Водителя Opel Astra, трех ее пассажирок (девушки 2004 года рождения), а также пассажира LADA Vesta с травмами доставили в больницы.