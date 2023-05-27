27 мая 2023, 16:36
Начальник окружного ГИБДД в Пермском крае совершил самоубийство
Baza: глава окружного ГИБДД покончил с собой в Пермском крае
Начальник отдела ГИБДД по Горнозаводскому городскому округу Пермского края покончил с собой. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Тело полицейского обнаружили в служебном кабинете. Рядом с ним нашли табельное оружие и предсмертную записку. По предварительной информации, погибший обвинил в ней свое начальство.
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У погибшего остался кредит в миллион рублей и двое детей. Ura.ru уточнило, что ЧП произошло 26 мая. Сайт kp.ru уточнил, что правоохранительные органы начали проверку по факту самоубийства.
Официально эти данные пока не подтвердили.
В феврале самоубийство совершил заместитель начальника ГУ МВД по борьбе с экстремизмом генерал-майор Владимир Макаров. Его тело обнаружили в дачном доме в населенном пункте Голиково в Московской области. За месяц до случившегося 72-летнего полицейского освободили от занимаемой должности.
Пермский край
МВД РФ
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