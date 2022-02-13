«Начались слезы, кашель». Руководитель рассказал о драке после концерта «Вороваек»

Руководитель группы «Воровайки», сын основателя и продюсера коллектива Юрия Алмазова Никита Надытков прокомментировал в беседе с «360» ситуацию с дракой, которая произошла накануне на автограф-сессии группы. По его словам, был применен газовый баллончик, из-за чего пришлось прервать мероприятие.

Никита Надытков рассказал, что после концерта в клубе участники группы «Воровайки» и организаторы спустились на этаж ниже, там проходила автограф- и фотосессия. По информации руководителя группы, драка завязалась в очереди наверху, на другом этаже.

«Они только начали фотографироваться, автографы давать. <...> Слезы начались, кашель. Кто-то из организаторов пришел и рассказал: „Там газовый баллончик распылили, давайте срочно отсюда выходить“. В общем, прерывали автограф-сессию», — рассказал Надыткин.

Информацию о том, что в драке пострадала заместитель главы администрации Шумкина, как писали ранее в СМИ, он подтвердить не смог, так как не обладает такими данными.

«Мы даже не видели. „Вороваек“ там не было, они были этажом ниже», — пояснил руководитель группы.

Ранее появилась информация, что в поселке Промышленном Кемеровской области после концерта группы «Воровайки» зрители устроили драку в очереди за автографами. Сначала начали толкаться несколько мужчин, завязалась драка. Потом подключились и девушки.

В СМИ сообщали, что охранникам пришлось применить перцовый баллончик, чтобы разогнать толпу дерущихся.