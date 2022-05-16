Начали синеть губы. Отравившаяся холодцом москвичка провела сутки в реанимации

Москвичка, семья которой отравилась холодцом из Иванова, первой почувствовала недомогание. В беседе с «360» женщина отметила, что у нее сильно снизилось давление и постепенно посинели руки, ноги и губы.

Холодец Мария с супругом и его матерью купила в магазине недалеко от дома 6 мая, а 9-го решили перекусить им перед прогулкой.

«Разделили холодец — граммов по 100 получилось. Съели, и минут через 15 мне стало плохо. Началось головокружение, предобморочное состояние — когда давление понижается. Я легла, и у меня постепенно начали синеть руки и ноги. Давление упало до 70 на 50 и не поднималось никакими „народными“ методами. Потом начали синеть губы», — рассказала пострадавшая.

У ее мужа и свекрови аналогичные симптомы проявились немного позже. Семья вызвала скорую помощь. Приехавшие медики поинтересовались, что ел каждый из них, и попросили прочесть состав холодца.

«В заключении написали „отравление нитритом натрия“. Всех отвезли в больницу, меня — в реанимацию. Мужа и свекровь в обычную палату положили», — добавила Мария.

Как объяснили врачи, молодая женщина чувствовала себя хуже всех из-за достаточно небольшого веса: ее организм получил больше всего отравляющего вещества.

Супруг вместе с матерью на следующий день ушли из больницы домой, а москвичку продержали еще сутки. С пострадавшими уже переговорили следователи. Вторую упаковку холодца отправили на экспертизу. Семья 18 мая поедет в Следственный комитет.

Всего холодцом ивановского производства отравились 16 россиян, двое скончались. Руководителя компании задержали.