Происшествия 06 марта 2024, 07:39 Начали поиски трех пропавших при пожаре в Туве сотрудников ТЭЦ Глава Тувы Ховалыг: при пожаре на Шагонарской ТЭЦ пропали 3 человека Пресс-служба администрации города или района

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Число пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе увеличилось до 18 человек, из них девять госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Местонахождение трех работников неизвестно, сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

«На смену в ТЭЦ заступил 21 человек. Ведутся поиски оставшихся трех», — сообщил он.

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По информации Владислава Ховалыга, госпитализировали 18 человек. Состояние девяти из них средней тяжести, еще трех — близкое к удовлетворительному. Глава региона заявил, что пострадавших увезли на лечение в Кызыл.

На котельной Шагонарской ТЭЦ произошли пожар и задымление, сообщило МЧС. Возгорание локализовали на площади 50 квадратных метров. Спасатели заявили, что эвакуировали 21 человека. Последствия пожара сняли на видео. Котлы не получили повреждений, но центральное отопление отключили до вечера.