06 марта 2024, 07:39
Начали поиски трех пропавших при пожаре в Туве сотрудников ТЭЦ
Глава Тувы Ховалыг: при пожаре на Шагонарской ТЭЦ пропали 3 человека
Число пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе увеличилось до 18 человек, из них девять госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Местонахождение трех работников неизвестно, сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.
«На смену в ТЭЦ заступил 21 человек. Ведутся поиски оставшихся трех», — сообщил он.
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По информации Владислава Ховалыга, госпитализировали 18 человек. Состояние девяти из них средней тяжести, еще трех — близкое к удовлетворительному. Глава региона заявил, что пострадавших увезли на лечение в Кызыл.
На котельной Шагонарской ТЭЦ произошли пожар и задымление, сообщило МЧС. Возгорание локализовали на площади 50 квадратных метров. Спасатели заявили, что эвакуировали 21 человека. Последствия пожара сняли на видео. Котлы не получили повреждений, но центральное отопление отключили до вечера.
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