Эксклюзив 14 февраля 2024, 20:33 «Начали ходить к психологу». Отец свердловского школьника — об «уроках воспитания» циркулем Получивший 27 ударов циркулем от учителя свердловский школьник пошел к психологу РИА «Новости»

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В Свердловской области девятилетний мальчик пришел из школы с 27 проколами — учитель сделал это циркулем. Отец пострадавшего ребенка рассказал «360», что такие суровые меры педагог решил применить в качестве наказания.

По словам мужчины, учитель проткнула руку его сына циркулем за то, что тот поцарапал руку однокласснице.

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«После этого случая мы ходили к психологу. Сейчас ребенок посещает школьные занятия. Все обошлось без серьезных последствий для его психологического состояния», — отметил он.

Собеседник «360» также отметил, что все произошло еще 16 декабря 2023 года, но разбирательства продолжаются до сих пор. Учительница, по его словам, находится на больничном.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении учителя школы, которая 27 раз уколола ученика циркулем.

Школьным происшествием заинтересовалась и полиция. Учительница уже попыталась оправдаться перед родителями пострадавшего мальчика тем, что «дала волю эмоциям».