Началась проверка после обнаружения тел рыбаков в Бурятии

На озере Котокель в Прибайкальском районе Бурятии проводится проверка после обнаружения в палатке тел трех рыбаков. Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу, написали «Известия» со ссылкой на сайт регионального СК.

«В ходе осмотра места происшествия внутри палатки найдена пластиковая бутылка, наполненная жидкостью с характерным запахом спирта. Видимых телесных повреждений у рыбаков не обнаружено», — говорится в сообщении ведомства.

Про обнаружение тел рыбаков на озере стало известно в воскресенье, 20 февраля. Жители Улан-Удэ отправились на рыбалку, поставили на льду палатку и включили газовую горелку. Прибывшая ночью еще одна группа рыбаков, не заметив следов, проверила палатку и увидела троих рыбаков мертвыми. Внутри чувствовался едкий запах бытового газа.