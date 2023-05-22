Важное 22 мая 2023, 12:52 «Началась массированная информационная атака». Власти Белгородской области опровергли эвакуацию из Шебекина Губернатор Белгородской области Гладков пожаловался на информационную атаку Telegram

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Жители Грайворонского городского округа не пострадали под обстрелами, а в Шебекинском не объявляли эвакуацию. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг в своем Telegram-канале новости из соцсетей и заявил, что в регионе устроили информационную атаку.

«Началась массированная информационная атака на Белгородскую область. <…> В Грайворонском округе ни один из мирных жителей не пострадал — нет ни раненых, ни убитых», — сказал он.

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Объявленную в Шебекинском городском округе эвакуацию губернатор тоже опроверг и заявил, что администрация не рассылала таких сообщений. Если обстановка ухудшится, власти объявят об этом официально.

В течение суток Белгородскую область атаковали более 70 раз. Вячеслав Гладков заявил, что 22 мая Грайворонский городской округ начали обстреливать с девяти часов утра. Система ПВО отразила удары, обломки снарядов упали на территорию частного дома в Антоновке.

Сообщения о прорыве диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области появились в Telegram-канале Shot и местных чатах. Боестолкновение с участием военной техники якобы произошло у деревни Дроновки.