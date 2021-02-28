Началась эвакуация более 25 рыбаков-любителей со льда в Охотском море

В районе села Мальково Корсаковского района началась эвакуация рыбаков-любителей со льда в Охотском море у берегов Сахалина. Опасения спасателей вызвала трещина в припае.

Как сообщает региональное управление МЧС, отрезанными от берега оказались примерно 26 человек.

«В 9.40 (1.40 мск) в МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в заливе Мордвинова, в районе села Мальково Корсаковского района в результате отжимного ветра образовалась трещина на ледовом припае в четырех километрах от берега шириной порядка 30-40 сантиметров, она увеличивается», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ледовое поле пока устойчивое, толщина льда составляет до 80 сантиметров.

В эвакуации участвуют восемь человек и шесть единиц техники, снегоходы, лодки и судно на воздушной подушке «Хивус-10».

Несколькими днями ранее на Сахалине разрушился припай. Водитель снегохода едва не утонул, пытаясь перепрыгнуть трещину.