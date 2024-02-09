Происшествия 09 февраля 2024, 06:37 Началась доследственная проверка по факту пожара в Москве СКР после пожара в доме на севере Москвы устроил доследственную проверку

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Пожар на севере Москвы ликвидировали. Следователи устроили проверку, по итогам которой примут процессуальное решение. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве в своем Telegram-канале.

«Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 219 УК России „Нарушение требований пожарной безопасности“», — сообщила пресс-служба.

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К работе подключили следователей и криминалистов. Специалисты осмотрят место возгорания, опросят очевидцев и пожарных, выяснят все обстоятельства произошедшего.

Ночью 9 февраля загорелась кровля двух домов на улице Чернявского недалеко от станции метро «Аэропорт». Площадь пожара достигла четырех тысяч квадратных метров. В тушении задействовали два вертолета, их работу сняли на видео. Среди жильцов одного из пострадавших домов — певица Наталья Штурм. Она рассказала «360», что сначала узнала о возгорании из интернета и эвакуировалась.