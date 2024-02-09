09 февраля 2024, 06:37
Началась доследственная проверка по факту пожара в Москве
СКР после пожара в доме на севере Москвы устроил доследственную проверку
Пожар на севере Москвы ликвидировали. Следователи устроили проверку, по итогам которой примут процессуальное решение. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве в своем Telegram-канале.
«Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 219 УК России „Нарушение требований пожарной безопасности“», — сообщила пресс-служба.
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К работе подключили следователей и криминалистов. Специалисты осмотрят место возгорания, опросят очевидцев и пожарных, выяснят все обстоятельства произошедшего.
Ночью 9 февраля загорелась кровля двух домов на улице Чернявского недалеко от станции метро «Аэропорт». Площадь пожара достигла четырех тысяч квадратных метров. В тушении задействовали два вертолета, их работу сняли на видео. Среди жильцов одного из пострадавших домов — певица Наталья Штурм. Она рассказала «360», что сначала узнала о возгорании из интернета и эвакуировалась.
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