«Начал загораться стадион». Социальный педагог в Екатеринбурге спас от пожара две школы

В Екатеринбурге социальный педагог школы № 166 Андрей Янсубаев помог предотвратить возгорание в своей и соседней школе до приезда пожарных. В беседе с «360» он рассказал, что в тот день загорелся школьный стадион.

Андрей сообщил, что живет напротив школы, в которой работает социальным педагогом. В понедельник он увидел из окна дым и подумал, что подростки поджигают тополиный пух. Но все оказалось не так. Когда он спустился к школе, то увидел, что возгорание уже достаточно большое.

«Начал загораться стадион. В соседней школе есть стадион, где вот эта резиновая дорожка, она уже начала гореть. Шел черный дым от резины. Ребята стоят рядом, и взрослые стоят рядом. Меня больше всего поразило, что все стоят и смотрят», — рассказал педагог.

После этого он организовал всех зевак для тушения пожара. Он раздал им пакеты и сказать набрать в них песок с детской площадки. Сам же Андрей побежал в школу № 148 за огнетушителем и водой.

Посмотреть на пожар сбежалось много ребят. Андрей попросил их таскать воду из школы. Пока они занимались тушением, охранник вызвал пожарных. Когда они приехали, все уже потухло.

Тех, кто устроил поджог, так и не нашли. Педагог объяснил, что на это просто не оставалось времени.

В школе № 166 сообщили «360», что никакого награждения для педагога на случай тушения пожара не предусмотрено. Но администрация школы обратилась в управление МЧС, чтобы они рассмотрели этот вопрос. В пресс-службе свердловского МЧС рассказали, что вызов на пожар был, но его потушили до их приезда. Про социального педагога в ведомстве пока не знают.