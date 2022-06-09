«Начал угрожать». Адвокат Машков рассказал о нападении в Москве
Мужчина напал на адвоката Машкова в центре Москвы
В центре Москвы мужчина напал с кулаками на адвоката Давида Машкова. Потерпевший написал заявление в полицию, а нападавшего задержали, однако позже отпустили. В беседе с «360» адвокат рассказал все подробности произошедшего.
Все случилось днем в среду, 8 июня, на Новом Арбате, возле дома № 17. Мужчина окликнул Машкова, но тот не ответил и продолжил идти дальше. Это вызвало недовольство неизвестного.
Как выяснилось позже, нападавший — уроженец Молдавии. По словам Машкова, этот мужчина занимается незаконной коммерческой деятельностью, продает парфюмерию. Он начал в грубой форме высказывать свое недовольство адвокату, на что Машков предупредил его, что вызовет полицию. Но это только больше вывело мужчину из себя.
Начал угрожать, нецензурной бранью в мой адрес, в адрес сотрудников [полиции] и так далее, и начал наносить мне побои, множество побоев. Я только исключительно оборонялся, о чем и свидетельствует характер повреждений на моем теле и лице
Давид Машков
Адвокат
Машков успел вызвать правоохранителей. Он отметил, что это свидетельствует о том, что он хотел максимально спокойно и в рамках закона разрешить конфликт. Нападавший же попытался скрыться, но адвокат бросился за ним. Машков нагнал своего обидчика на парковке на Новом Арбате, и тот начал снова наносить удары адвокату, пытаясь выхватить телефон.
Как предположил собеседник «360», вероятно, мужчина хотел удалить видео, которое успел записать адвокат. После этого нападавший перебежал проезжую часть и скрылся. Но далеко уйти ему не удалось: правоохранители задержали его в соседних дворах.
«Однако, он был вечером отпущен. Насколько мне известно, его не задержали даже по административной статье за мелкое хулиганство, как минимум у него оно есть. И по законодательству здесь усматриваются все признаки хулиганства ч.1 ст. 213»
Машков отметил, что моментально написал заявление в полицию. А также обратился в травмпункт, где ему сняли побои. Все документы он передал правоохранителям.
Меня удивляет, что они якобы собираются возбуждать дело по статье „побои“, но здесь нет побоев, это хулиганство, это более тяжкая статья, за которую предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы
Давид Машков
Адвокат