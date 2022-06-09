«Начал угрожать». Адвокат Машков рассказал о нападении в Москве

В центре Москвы мужчина напал с кулаками на адвоката Давида Машкова. Потерпевший написал заявление в полицию, а нападавшего задержали, однако позже отпустили. В беседе с «360» адвокат рассказал все подробности произошедшего.

Все случилось днем в среду, 8 июня, на Новом Арбате, возле дома № 17. Мужчина окликнул Машкова, но тот не ответил и продолжил идти дальше. Это вызвало недовольство неизвестного.

Как выяснилось позже, нападавший — уроженец Молдавии. По словам Машкова, этот мужчина занимается незаконной коммерческой деятельностью, продает парфюмерию. Он начал в грубой форме высказывать свое недовольство адвокату, на что Машков предупредил его, что вызовет полицию. Но это только больше вывело мужчину из себя.

Начал угрожать, нецензурной бранью в мой адрес, в адрес сотрудников [полиции] и так далее, и начал наносить мне побои, множество побоев. Я только исключительно оборонялся, о чем и свидетельствует характер повреждений на моем теле и лице Давид Машков Адвокат

Источник фото: телеканал «360»

Машков успел вызвать правоохранителей. Он отметил, что это свидетельствует о том, что он хотел максимально спокойно и в рамках закона разрешить конфликт. Нападавший же попытался скрыться, но адвокат бросился за ним. Машков нагнал своего обидчика на парковке на Новом Арбате, и тот начал снова наносить удары адвокату, пытаясь выхватить телефон.

Как предположил собеседник «360», вероятно, мужчина хотел удалить видео, которое успел записать адвокат. После этого нападавший перебежал проезжую часть и скрылся. Но далеко уйти ему не удалось: правоохранители задержали его в соседних дворах.

«Однако, он был вечером отпущен. Насколько мне известно, его не задержали даже по административной статье за мелкое хулиганство, как минимум у него оно есть. И по законодательству здесь усматриваются все признаки хулиганства ч.1 ст. 213»

Машков отметил, что моментально написал заявление в полицию. А также обратился в травмпункт, где ему сняли побои. Все документы он передал правоохранителям.