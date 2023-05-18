Происшествия 18 мая 2023, 19:25 Набрал кредитов и уехал из Москвы. Сына директора «Гемотеста» шантажом заставили перевести деньги незнакомцам и скрыться МВД: аферисты принудили сына директора «Гемотеста» взять кредиты и уехать из Москвы Пресс-служба МВД

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Злоумышленники заставили сына основателя и генерального директора сети лабораторий «Гемотест» Рудема Газиева Акима взять кредиты и уехать из Москвы под угрозой расправы с его семьей. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, злоумышленники, используя психологические приемы и данные о близких молодого человека, вошли в доверие к потерпевшему. Аферисты убедили его взять несколько кредитов и перевести на неизвестные счета. По указанию незнакомцев, которые представились сотрудниками полиции, юноша скрылся. Он думал, что так спасает свою семью. Тем временем злоумышленники вымогали деньги у его родителей.

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Молодого человека нашли в съемной квартире во Владимирской области, его жизни ничего не угрожает.

«Полицейскими принимаются меры к розыску лиц, причастных к преступлению», — отметила Волк.

Сын основателя «Гемотеста» перестал выходить на связь 9 мая. На следующий день его отцу поступил звонок от неизвестных с требованием выкупа в размере одного миллиона долларов.