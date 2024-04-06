Происшествия 06 апреля 2024, 11:24 Набор добровольцев объявили в Орске для помощи в эвакуации людей Мэрия Орска объявила набор добровольцев для ликвидации последствий затопления Пресс-служба МЧС

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В Орске ищут активистов для помощи в ликвидации последствий затопления и эвакуации людей. О наборе добровольцев объявили в Telegram-канале городской мэрии.

В сообщении администрации сказано, что идут поиски активистов, которые смогут помочь с эвакуацией жителей с подтопленных территорий.

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Желающим присоединиться к эвакуационной группе необходимо оставить заявку в орском штабе группировки МЧС по телефону 89068431284.

Прорыв дамбы, защищающей населенный пункт от реки Урал, произошел накануне. Спасатели массово эвакуируют людей из Старого города. Под Оренбургом затопило больше 2,5 тысячи жилых домов и 6,8 тысячи приусадебных участков.

Ранее власти Оренбургской области опровергли сообщения о полном разрушении дамбы в Орске. В региональном правительстве уточнили, что она разрушена в одном месте, где самая большая нагрузка.