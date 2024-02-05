Происшествия 05 февраля 2024, 16:55 Набитый наркотиками Mercedes остановили в Москве Baza: полицейские остановили в Москве Mercedes с 39 свертками гашиша РИА «Новости»

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Сотрудники московской полиции остановили автомобиль Mercedes и обнаружили в салоне 39 свертков с гашишем. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на Кетчерской улице 4 февраля около полудня. За рулем автомобиля находился гражданин Таджикистана, а на пассажирском сиденье — его знакомый. Оба мужчины легально пребывали в Российской Федерации и до этого не имели судимостей, однако после остановки для досмотра начали вести себя подозрительно и нервно.

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В машине правоохранители обнаружили 39 брикетов темного цвета. Каждый брикет весил около 100 граммов. После проведения экспертизы выяснилось, что найденным веществом был гашиш. В общей сложности в машине лежало почти четыре килограмма наркотиков.

Ранее во время досмотра еще одного водителя в Москве полицейские нашли самодельный пистолет и патроны. На мужчину завели уголовное дело.