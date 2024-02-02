Происшествия 02 февраля 2024, 12:38 Набитую оружием сумку нашли в пятизвездочном отеле в Москве Shot: набитую оружием сумку нашли в фойе отеля «Сафмар Аврора Люкс» в Москве Unsplash

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В пятизвездочном отеле «Сафмар Аврора Люкс» на улице Петровка обнаружили черную сумку, набитую оружием. О происшествии сообщил Telegram-канал Shot.

По информации СМИ, днем работники отеля заметили на одном из стульев в фойе забытую кем-то черную кожаную сумку. Они немедленно вызвали сотрудников полиции.

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Прибывшие на вызов правоохранители осмотрели сумку и обнаружили внутри пистолет марки Grand Power и примерно 20 патронов к нему. Видеозаписи с камер наблюдения показали, что неизвестный мужчина вошел в гостиницу с улицы, повесил сумку на стул и ушел.

Началась экспертиза изъятого оружия и патронов. Полиция ведет поиски мужчины, оставившего подозрительную сумку.

Накануне пятилетний ребенок пронес гранату в гимназию «Сколково» в Москве. Учеников и персонал гимназии пришлось экстренно эвакуировать.