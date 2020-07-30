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    30 июля 2020, 04:28

    На заводе по производству газа в Техасе произошел взрыв. Видео

    Кирилл Фролов

    В американском штате Техас произошел взрыв и пожар на предприятии по производству сжиженного природного газа (СПГ). Сообщений о пострадавших не поступало.
    На заводе по производству газа в Техасе произошел взрыв. Видео

    На кадрах с места событий виден высокий столб пламени и работающих пожарных.

    Завод, на котором произошел взрыв, находится в городе Монт-Бельвью, примерно в 50 километрах от Хьюстона. Предприятие принадлежит компании Lone Star NGL.

    В местной полиции сообщили о «промышленном инциденте» и о перекрытии дорог рядом с заводом.

    Городские власти предупредили о том, что из-за тушения пожара по всему городу может снизиться давление в трубопроводе.

    Новости SMI.FM