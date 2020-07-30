30 июля 2020, 04:28
На заводе по производству газа в Техасе произошел взрыв. Видео
В американском штате Техас произошел взрыв и пожар на предприятии по производству сжиженного природного газа (СПГ). Сообщений о пострадавших не поступало.
На кадрах с места событий виден высокий столб пламени и работающих пожарных.
Завод, на котором произошел взрыв, находится в городе Монт-Бельвью, примерно в 50 километрах от Хьюстона. Предприятие принадлежит компании Lone Star NGL.
В местной полиции сообщили о «промышленном инциденте» и о перекрытии дорог рядом с заводом.
Городские власти предупредили о том, что из-за тушения пожара по всему городу может снизиться давление в трубопроводе.