На заводе по производству газа в Техасе произошел взрыв. Видео

В американском штате Техас произошел взрыв и пожар на предприятии по производству сжиженного природного газа (СПГ). Сообщений о пострадавших не поступало.

На кадрах с места событий виден высокий столб пламени и работающих пожарных.

Завод, на котором произошел взрыв, находится в городе Монт-Бельвью, примерно в 50 километрах от Хьюстона. Предприятие принадлежит компании Lone Star NGL.

В местной полиции сообщили о «промышленном инциденте» и о перекрытии дорог рядом с заводом.

Городские власти предупредили о том, что из-за тушения пожара по всему городу может снизиться давление в трубопроводе.