Женщину трижды ударили топором по голове на западе Москвы

На Большой Очаковской улице в Москве мужчина три раза ударил женщину по голове топором в ходе конфликта. Инцидент произошел около 20:00 во время драки, завязавшейся между двумя людьми рассказал источник «360».

Женщина, предположительно жена одного из них, первоначально пыталась ввязаться в драку с лопатой. Свидетель инцидента сообщил, что после этого один из участников ссоры ударил ее три раза по голове. Женщина, примерно 40 лет, упала, и очевидцы решили, что она умерла. Они вызвали скорую и полицию. Врачи привели потерпевшую в сознание.

После этого мужчина схватил лопату и топор и убежал. Другие свидетели проследили его путь и утверждают, что он живет на Большой Очаковской. По этому адресу они направили полицию. Сейчас свидетелей случившегося опрашивают оперативники.

В МВД сообщили «360», что в результате бытового конфликта между мужчиной и женщиной в 19:12 по улице Большая Очаковская гражданин нанес удар тяжелым предметом в область головы молодой женщине.

«Она госпитализирована с телесными повреждениями. Гражданин задержан, проводится разбирательство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказали в пресс-службе.