На врио главы Минздрава Камчатки напали

На Камчатке напали на исполняющего обязанности министра здравоохранения региона. Неизвестный находился в служебном кабинете ведомства и распылил Марине Волковой в лицо экстракт жгучего перца из баллончика для самообороны.

По факту произошедшего вечером, 23 сентября, возбуждено уголовное дело по статье 318 УК России — «Применение насилия в отношении представителя власти». Подозреваемого задержали, сообщил главк СК России по Камчатскому краю.

«По версии следствия, вечером 23 августа подозреваемый из личной неприязни к и. о. министра здравоохранения Камчатского края, находящейся при исполнении служебных обязанностей и осуществляющей прием граждан в соответствии со своим должностным регламентом, распылил ей в лицо экстракт красного жгучего перца», — сказано на сайте СК.

Волкова получила химический ожог.

Мужчину отправят на психолого-психиатрическую экспертизу. Следователи хотят проверить, был ли он вменяем на момент совершения преступления. Расследование уголовного дела продолжается.