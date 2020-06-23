«На вид здоровы»: детский омбудсмен Москвы рассказала о состоянии найденных малышей

Найденным в квартире в московском районе Останкино малышам ничего не угрожает. На вид дети совершенно здоровы. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Она напомнила, что вместе с детьми находились две женщины.

«Выясняются их личности: кто из них няня, кто из них мама», — пояснила детский омбудсмен.

Ольга Ярославская отметила, что сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета, прокуратуры, полиции и органы опеки. Прежде всего идет работа с документами, чтобы выяснить, откуда именно взялись эти дети.

В пресс-службе московского главка МВД, сообщили, что женщины, которых обнаружили в квартире с детьми, предположительно, оказывали услуги по суррогатному материнству. Соответствующее сообщение в органы поступило из медицинского учреждения. Вместе с врачами полицейские прибыли на место и обнаружили двух женщин с пятью детьми. По данному факту они начали проверку.

Московские следователи завели уголовное дело по факту обнаружения пятерых детей. По предварительным данным, возраст малышей от шести дней до двух лет. Все они находились в квартире на улице Аргуновского вместе с двумя женщинами.

Сейчас следователи устанавливают родителей детей, а также все обстоятельства, по которым они оставили малышей.

Ранее в СМИ сообщили, что найденных детей родили суррогатные матери. Малышей должны были передать в семьи Китая, но из-за закрытых границ забрать их не смогли.