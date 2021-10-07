Брошенную родителями голодную девочку нашла на улице жительница Севастополя

В Сети появилась страшная история из Севастополя: там женщина нашла на улице и приютила брошенного ребенка, который рылся в мусорном баке. Как сообщил Telegram-канал «Mash на волне», найденной девочке девять лет, и за ней практически не следят родители. Она поделилась, что ей приходилось все лето ночевать в подъездах и на скамейках.

Валентина рассказала, что просто гуляла с собакой, когда заметила совершенно замерзшую девочку. Она отвела ребенка домой, помыла и накормила. Девочка призналась, что ее родители приехали из Москвы и ведут в Севастополе асоциальный образ жизни: постоянно пьют и живут в заброшенных зданиях. Ребенок не посещает школу — у нее нет ни формы, ни учебников.

Гостья прожила у своей спасительницы двое суток. Потом Валентина решила позвонить в полицию, которая забрала малышку на обследование. Позже стало известно, что в этой же семье есть и второй ребенок, мальчик шести лет. Теперь Валентина намерена бороться за то, чтобы забрать девочку к себе жить.

На Урале мать решила крайне жестоко наказать собственного сына. Она выставила ребенка из машины и заставила идти домой пешком по оживленной трассе. Мальчика заметили на обочине другие водители. Теперь проводится проверка, за которой следит лично глава СК России Александр Бастрыкин.