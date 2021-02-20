Кипяток затопил аварийный дом в Перми. Жительница пострадавшей квартиры Елена Гасымова рассказала «360» о происшествии. По ее словам, управляющая компания отказывается ей помогать.

«В семь часов утра я спала. Проснулась от того, что слышала, как будто капает. Посмотрела на угол потолка — там только начала собираться вода. Я побежала на третий этаж к соседям. Да, они говорят, мы знаем, у нас прорвало батарею. Сначала я думала, что совсем немного будет подтекать. Быстро приедут и ликвидируют все. Вся нагрузка и задержка воды пошла на натяжной потолок», — рассказала она.

Елена схватила ноутбук и унесла его в соседнюю комнату. В комнате с подтоплением же оставался телевизор, потому что она не смогла его унести. Документы, деньги тоже остались там.

«Я не смогла зайти в комнату, потому что штукатурка повалилась. Страшно было», — добавила пострадавшая.

Критичной ситуация стала, когда натяжной потолок порвался.

«Кипяток лил по стенам. На улице 30 градусов мороза, я вся мокрая хожу», — рассказала женщина.

По ее словам, каждый год управляющая компания обещает сделать ремонт. За последние три месяца это уже третья авария. Этой проблемой поручил заняться глава СК Александр Бастрыкин.