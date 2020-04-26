На тульском заводе резинотехнических изделий произошел пожар

В Туле на заводе «Техпрогресс» произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила более 800 квадратный метров, сообщили в региональном главке МЧС. В результате никто не пострадал.

Информация о возгорании поступила в 22:35 мск. Огонь вспыхнул на крытой площадке завода и в кабинете на первом этаже административного здания. Общая площадь пожара составила около 810 квадратных метров.

Завод расположен по улице Набережная в тульском поселке Ленинский.

Загорелись резинотехнические изделия. На ликвидацию возгорания выехали десять пожарных расчетов. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

«Локализация на 800 квадратных метрах (резина) и 9 квадратных метрах (кабинет на первом этаже административного здания)», — сообщили РИА «Новости» в МЧС.

В 1:35 пожарные ликвидировали открытое горение, сообщили в региональном главке МЧС. Причина пожара выясняется.