«На три секунды позже, и он бы в меня врезался». Очевидцы рассказали об ДТП с пьяным Ефремовым

Пьяный актер Михаил Ефремов чуть не устроил еще одну аварию на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом «360» рассказал водитель Владислав. По его словам, машина актера просто вылетела из переулка сразу во второй-третий ряд.

«Если бы я проехал на три секунды позже, то он в меня бы врезался. Я затормозил, для меня было не критично, но очень неприятно было», — поделился Владислав.

Он пояснил, что после своего маневра Ефремов не остановился и около здания Министерства иностранных дел отправил машину на встречную полосу, где в итоге столкнулся с фургоном.

«Один человек попал в очень сильную аварию. Но Ефремов был с кем-то в машине, а в итоге оказался один», — рассказал Владислав.

Как сообщила Baza, пассажирами Ефремова был актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова.

«Вдруг я вижу машина Михаила Ефремова, я прямо вижу актера за рулем, врезается в обычного работягу. Конечно, жалко человека, он пострадал», — поделился впечатлениями от аварии еще один очевидец Владимир Казаров.

Между тем, количество актеров на Смоленской площади прибавилось. На место прибыл Сергей Гармаш. Однако в общении с журналистами он заявил, что просто проезжал мимо, увидел и решил остановиться. Дать развернутый комментарий он не пожелал, сел в машину и уехал.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов устроил пьяную аварию на Смоленской площади в Москве. На своем автомобиле он развернулся через сплошную полосу, выехал на встречку, где столкнулся с фургоном. В результате водитель «каблука» оказался зажат в искореженной кабине. Когда его достали оттуда, то увезли в институт Склифосовского. Нетрезвый Ефремов с места аварии не скрылся, а просто дождался приезда полиции, которая его забрала.

Сейчас Михаил Ефремов проходит медицинское освидетельствование. Об сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Владимир Васенин. Он пояснил, что пострадавший в аварии с актером водитель получил получил травмы различной степени тяжести. Сейчас им занимаются медики. По факту самой аварии полиция проводит проверку по результатам которой примут решение о возбуждении уголовного дела.