Появились видео неадекватного поведения предполагаемого виновника ДТП на Третьем кольце. Кадрами с РИА «Новости» поделились очевидцы.

На видеозаписях заметно, как буйный мужчина пытается драться с представителями служб спасения, а потом падает в лужу крови. На другом ролике очевидец, чью машину тоже зацепило осколками из-за аварии, показывает место происшествия, описывая недавние события. Кадры демонстрируют несколько поврежденных автомобилей, тоже ставших фигурантами крупного ДТП.

Массовая авария с более чем 10 машинами произошла на Дорогомиловском мосту в Москве 21 декабря. На видео с места аварии можно заметить, как машина в плотном потоке других участников дорожного движения резко поехала вправо и столкнулась с одним из автомобилей, после чего в них въехали и другие. Всего в аварии пострадали 13 автомобилей, как сообщил источник.

Позже появилась информация, что водитель минивэна GMC Savana Explorer мог быть под наркотиками. Сейчас предположительного виновника аварии везут на медицинскую экспертизу.

Управление ГИБДД по Москве сообщило, что сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят разбирательство по факту ДТП.

«Сегодня в 09.40 на внешней стороне ТТК, перед въездом в Кутузовский тоннель, водитель автомобиля „Форд Эксплорер“ совершил столкновение с транспортными средствами, следовавшими в попутном направлении. В результате, предварительно, 20 автомобилей получили механические повреждения и два человека пострадали. В отношении водителя автомобиля Ford будет проведена процедура медицинского освидетельствования», — сказано в сообщении.