На территории монастыря в Подмосковье произошел пожар

На территории женского монастыря в Подмосковье произошел пожар. Горит склад с хозяйственным инвентарем, сообщил источник «360». Площадь пожара оценивается в 600 квадратных метров.

Огонь вспыхнул в Борисоглебском Аносином женском монастыре (Аносина пустынь). Он находится в деревне Аносино Истринского района Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в 20:52 мск, рассказали «360» в подмосковном главке МЧС.

«Поступило сообщение о горении в хозяйственной постройке на территории Борисоглебского Аносина монастыря по адресу: ул. Троицкая, дом 37. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание на первом этаже», — рассказал дежурный.

Собеседник добавил, что угрозы распространения огня нет. В 21:39 пожар локализовали на площади 600 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет.