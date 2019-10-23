«На теле не было живого места». Мать заживо сварившегося калининградца не поверила в случайную смерть

В Калининграде в полицейском участке умер 36-летний мужчина. Причиной смерти назван ожог: якобы он повредил в камере батарею отопления, обварился и из-за этого умер. Мама погибшего рассказала «360» свою версию произошедшего.

«Мой сын с зятем шли из магазина. Были подвыпившими. Ехала патрульная машина, остановилась, сына задерживают. Он позвонил, сказал, что его задерживают ни за что. Полицейский по телефону сказал, что сын в неадекватном состоянии. А он просто возмущался, что его задержали. В полиции потом сказали, что сына задержат до утра, отпустить его не могут», — рассказала женщина.

Калининградец сломал в полиции камеру наблюдения и насмерть обварился кипятком Подробнее

По ее словам, сын с ней был постоянно на связи, мобильник у него не отбирали. По телефону удалось поговорить с сотрудниками полиции — те говорили без нервов, голос сотрудника женщину даже успокоил. В полиции сказали, что для безопасности сына подержат в отделении до утра.

«После последнего разговора сын не отключился и положил трубку в карман. Они с полицией нормально разговаривали. Потом разговор прервался. Утром трубку никто не брал. Через время позвонила дочь, закричала, что его увезли с ожогами 70% тела», — продолжила собеседница «360».

Потом ей в полиции рассказали, что задержанный сломал камеру видеонаблюдения и обварился кипятком из батареи отопления, которую перед тем повредил. Врачи же утверждают, что для таких ожогов его нужно было держать долгое время под струей кипятка.

«Пришли в реанимацию, а врач сказал, что он уже умер. Тело было обожжено так, что на всем теле не было живого места. Кожа лоскутами сходила. Врачи сказали, что даже с такими ожогами так быстро не умирают. Когда мы вышли из больницы, я поехала в прокуратуру и написала заявление», — рассказала мать погибшего.

Калининградские следователи начали доследственную проверку по факту гибели административно задержанного, рассказали «360» в СК региона.

«По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, вывел из строя систему видеонаблюдения, установленную в помещении, а также повредил батарею отопления, в результате чего получил обширный ожог. Он незамедлительно был доставлен в лечебное учреждение, где, несмотря на своевременно оказанную квалифицированную медицинскую помощь, умер», — пояснили в СК.

Сейчас в рамках разбирательства назначен ряд экспертиз. Следователи намерены восстановить подробности произошедшего.