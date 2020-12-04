На станции МЦД-2 вспыхнул надземный переход. Видео из кабины машиниста

На станции Москворечье пригородных электричек Москвы (МЦД-2) вспыхнул крупный пожар. Сгорел пластиковый надземный переход. Как сообщили «360» в МЧС, никто не пострадал.

«В 22 часа выезжали на платформу Москворечье. Там было загорание пластиковой обшивки пешеходного перехода. В 22:21 оно было полностью ликвидировано. Никто не пострадал. На движение электропоездов данное происшествие никак не повлияло», — срассказали в столичном главке МЧС.

Во время возгорания поезда проезжали Москворечье без остановки. Когда пожар потушили, электрички вновь стали высаживать пассажиров на платформе.

Очевидцы публикуют фото возгорания в соцсетях.

Источник фото: группа «Москворечье-Сабурово» во «ВКонтакте»

«Поезда МЦД-2 и Курского направления в сторону области снова останавливаются на станции Москворечье», — сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Вот как выглядит платформа после пожара.