Вандалы испортили несколько могил на Славянском кладбище

Жительница Краснодара приехала на могилу мужа. На кладбище она обнаружила, что вандалы испортили десять памятников, разрисовали их красной краской и сломали оградки. Случившееся женщина сняла на видео. Об этом сообщил «Царьград».

По данным следователей, надгробия испортили еще в сентябре, однако заметили это только 31 октября. На данный момент специалисты уже провели все необходимые мероприятия.

«По факту уничтожения имущества возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ. Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данных противоправных действий», — рассказал руководитель пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.