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    17 февраля 2021, 22:36

    Четыре машины столкнулись на шоссе Энтузиастов

    Александра Ломейко, Алла Морген

    В Москве произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщил «360» источник в экстренных службах. Машины столкнулись на шоссе Энтузиастов.

    Авария случилась в районе дома № 74/2 по направлению в сторону области. Движение затруднено.

    Левый ряд, уточнил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», свободен для проезда машин. Затор составил 1,9 километра.

    Информация о пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются.

    В Тверской области из-за обгона произошло смертельная авария, в которой один человек погиб и двое попали в больницу.