Четыре машины столкнулись на шоссе Энтузиастов

В Москве произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщил «360» источник в экстренных службах. Машины столкнулись на шоссе Энтузиастов.

Авария случилась в районе дома № 74/2 по направлению в сторону области. Движение затруднено.

Левый ряд, уточнил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», свободен для проезда машин. Затор составил 1,9 километра.

Информация о пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются.

В Тверской области из-за обгона произошло смертельная авария, в которой один человек погиб и двое попали в больницу.