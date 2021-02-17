17 февраля 2021, 22:36
Четыре машины столкнулись на шоссе Энтузиастов
В Москве произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщил «360» источник в экстренных службах. Машины столкнулись на шоссе Энтузиастов.
Авария случилась в районе дома № 74/2 по направлению в сторону области. Движение затруднено.
Левый ряд, уточнил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», свободен для проезда машин. Затор составил 1,9 километра.
Информация о пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются.
В Тверской области из-за обгона произошло смертельная авария, в которой один человек погиб и двое попали в больницу.