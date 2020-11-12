facebook_pixel
    12 ноября 2020, 23:19

    На северо-востоке Москвы горят склады. Видео

    Алла Морген, Наталья Жуковская

    Плотное задымление в складском помещении зафиксировано на востоке Москвы по адресу: Леснорядской переулок, 18 строение 7. Об этом «360» сообщили в МЧС по столице.

    В ведомстве отметили, что открытого горения сотрудники МЧС не наблюдают, но очень густой плотный дым валит из окон склада.

    По данным источника «360» в экстренных службах, в здании плотное задымление на трех этажах, в помещениях очень высокая температура.

    «Сил едет много», — добавил источник.

    МЧС сообщило, что пострадавших нет.