На северо-востоке Москвы горят склады. Видео

Плотное задымление в складском помещении зафиксировано на востоке Москвы по адресу: Леснорядской переулок, 18 строение 7. Об этом «360» сообщили в МЧС по столице.

В ведомстве отметили, что открытого горения сотрудники МЧС не наблюдают, но очень густой плотный дым валит из окон склада.

По данным источника «360» в экстренных службах, в здании плотное задымление на трех этажах, в помещениях очень высокая температура.

«Сил едет много», — добавил источник.

МЧС сообщило, что пострадавших нет.