Массовая драка произошла на дороге на севере Москвы
Источник «360»: на севере Москвы произошла массовая драка на дороге
Массовая драка произошла на дороге в районе Ховрино на севере Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Потасовка случилась в районе дома по улице Петрозаводской, 13. По предварительным данным, в драке участвовали шесть человек.
Люди кричали и звали на помощь. На место прибыли сотрудники ДПС.
Причины конфликта пока неизвестны. Правоохранители выясняют обстоятельства.
Ранее в Казани подростки устроили массовую драку. Полиция начала проверку. По словам очевидцев, школьники начали собираться возле ресторана «Бургер Кинг» задолго до начала потасовки. С собой они принесли куски арматуры и дубинки, которыми били друг друга. Но драка длилась недолго, и все разбежались.
Также массовая драка в феврале произошла в Рязани, где толпа людей начала махаться прямо средь бела дня возле остановки общественного транспорта. Но на место оперативно прибыли полицейские, всех успокоили, а нескольких задержали.