Массовая драка произошла на дороге на севере Москвы

Массовая драка произошла на дороге в районе Ховрино на севере Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Потасовка случилась в районе дома по улице Петрозаводской, 13. По предварительным данным, в драке участвовали шесть человек.

Люди кричали и звали на помощь. На место прибыли сотрудники ДПС.

Причины конфликта пока неизвестны. Правоохранители выясняют обстоятельства.

Ранее в Казани подростки устроили массовую драку. Полиция начала проверку. По словам очевидцев, школьники начали собираться возле ресторана «Бургер Кинг» задолго до начала потасовки. С собой они принесли куски арматуры и дубинки, которыми били друг друга. Но драка длилась недолго, и все разбежались.

Также массовая драка в феврале произошла в Рязани, где толпа людей начала махаться прямо средь бела дня возле остановки общественного транспорта. Но на место оперативно прибыли полицейские, всех успокоили, а нескольких задержали.