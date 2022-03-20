Такси разнесло на части после столкновения со столбом на севере Москвы

Водитель такси не справился с управлением во время поездки по Ленинградскому шоссе. Машина ударилась о препятствие и вылетела на тротуар. Об аварии сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

На опубликованных кадрах видно, что препятствием для автомобиля стал фонарный столб. От удара у машины снесло всю верхнюю часть.

Источник «360» сообщил, что, по предварительным данным, в результате аварии один человек погиб, двое пострадали. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции. В департаменте транспорта предупредили водителей, что движение в сторону области возможно только по трем полосам Ленинградского шоссе из пяти.