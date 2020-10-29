На съемочную группу Первого канала напали в Филадельфии

Оператор Максим Катаев получил сотрясение мозга. При этом полиция почти ничем не помогла, заявил корреспондент Георгий Олисашвили. По его словам, они поехали снимать последствия разграбления магазинов.

«Мы уже собирались уходить. Мы решили, что уходим, когда стало более оживленно. Мы развернулись, чтобы уйти, и в это время появились совсем агрессивные ребята. Мы уже быстрым шагом пошли в машину, понимая, что их интересы очевидны», — сказал Олисашвили.

Съемочная группа быстро дошла до машины, но не успела заблокировать двери. Протестующие стали открывать их, у Катаева забрали камеру. Также люди пытались отобрать сумку с оборудованием. Один из неизвестных вырвал из рук телефон.

Оператор выбежал на улицу, чтобы возвратить камеру. В какой-то момент его начали бить. Он получил шесть ударов в голову и шею. У пострадавшего диагностировали гематому у виска, легкое сотрясение.

Олисашвили уведомил о случившемся полицию, но там ему сказали, что не поедут на место ЧП, и посоветовали обратиться по номеру «911». Тогда приехал полицейский патруль, он рекомендовал дать показания в участке.

«Когда там узнали, что мы не владельцы бизнеса, не хозяева разграбленных магазинов, к нам вообще потеряли интерес. Опрос по большей части происходил по телефону, когда мы ехали в Нью-Йорк уже. По опроснику меня и Макса прогнали — спросили приметы, сколько человек нападало и так далее», — отметил корреспондент.

Протесты в Филадельфии начались после убийства полицейскими темнокожего Уолтера Уоллеса 26 октября. Мужчина был вооружен и шел по направлению к стражам порядка. Они просили его положить оружие, но тот не реагировал. Тогда они открыли по нему огонь. Семья погибшего заявила, что у Уоллеса было психическое расстройство и он принимал таблетки.

Вскоре после случившегося протесты переросли в погромы. Митингующие стали грабить магазины.