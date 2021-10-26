На съемках фильма с Алеком Болдуином стреляли по мишеням боевыми патронами

Участники съемочной группы фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином, который случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, во время отдыха между работой над сценами ходили пострелять на импровизированный тир. Там они установили мишени, по которым попадали боевыми патронами, написал американский новостной портал The Wrap.

Для своих развлечений члены команды использовали в том числе и оружие, из которого позже Болдуин ранил Хатчинс. Стали ли именно эти действия причиной, из-за которой пистолет был заряжен боевыми патронами, в данный момент неизвестно.

Также благодаря изданию Deadline стала известна еще одна подробность смертельного инцидента. Помощника режиссера Дэйва Холлса уже один раз увольняли из одного проекта из-за случайного выстрела. Тогда это были съемки фильма Freedom’s Path.

Продюсер картины рассказал, что одному из работников в тот раз пришлось резко отскочить в сторону из-за резкого выстрела. И, хотя никто не пострадал, Холлса решено было сразу же уволить, а съемки продолжить уже без него.

Позже в ходе следствия стало известно, что на Холлса вообще поступало множество жалоб и от других людей, но на производство «Ржавчины» его все равно взяли. Выяснилось, что перед тем, как отдать Болдуину оружие, Холлс сказал ему «Cold gun», убедив этим актера в безопасности пистолета и том, что он не заряжен.

Актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина». Расследование инцидента продолжается.