На Сахалине открыли уголовное дело после отравления 14 рабочих

Следователи завели уголовное дело об отравлении 14 работников предприятия в Углегорском районе Сахалинской области. Об этом сообщили в СУ Следственного комитета по региону.

Дело открыто по статье УК РФ «Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции не отвечающих требованиям безопасности».

Как рассказала РИА «Новости» пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Ксения Сахарова, с отравлением госпитализировали 14 сотрудников предприятия ОРГ «Энергострой». Их жизням ничего не угрожает. Сейчас состояние пострадавших улучшилось, лечение продолжается. По ее словам, в причинах и обстоятельствах случившегося будут разбираться органы Роспотребнадзора.

В СК заявила, что во время расследования будет дана оценка действиям людей, которые отвечали за приготовление еды и за качество продуктов. Также следователи оценят степень тяжести причиненного вреда здоровью рабочих.

Также проверку проводит и региональная прокуратура. Она оценит соблюдение санитарно- эпидемиологических норм на предприятии. По результатам будут приняты меры реагирования.