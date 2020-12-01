Сразу два мощных землетрясения произошли на Сахалине и в Чили

Магнитуда на российском острове равна 6,4, в Чили — 6,3. Землетрясения произошли практически одновременно — около 01:54 по московскому времени.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

С июня 2021 года электромобили и метро в России можно будет использовать для эвакуации населения во время чрезвычайных ситуаций. Вступит в силу ГОСТ, регулирующий мероприятия по эвакуации и рассредоточению людей при возникновении ЧС. В нем указаны способы эвакуации в зависимости от того, идет ли речь о радиоактивном или химическом заражении местности, сходе снежной лавины, землетрясении, наводнении и прочих ЧС.